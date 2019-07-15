شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: القدرات الفردية حسمت فوز الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل الطرابلسي مدرب منتخب نيجيريا، أن لاعبي النسور قدموا مباراة قوية أمام الجزائر ولكنه كان يوما صعبا في النهاية بعد الخسارة بالوقت القاتل.
وأضاف الطرابلسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:"القدرات الفردية للاعبي الجزائر حسمت الفوز في الدقائق الأخيرة وأخرجتنا من البطولة".
وعن مواجهة منتخب بلاده التونسى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قال:"كرة القدم تعيش عالم الاحتراف وأسعى للفوز على منتخب بلادى للحصول على المركز الثالث".
وخسر منتخب نيجيريا أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائي أمم أفريقيا.
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