شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الجزائرى: لن نتنازل عن الفوز بكأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بعد تأهل منتخب بلاده لنهائي أمم أفريقيا 2019.

وقال خير الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:"باقي خطوة واحدة على حصد اللقب وقدمنا مباراة كبيرة أمام نيجيريا ونجح رياض محرز فى خطف هدف قاتل أنقذنا من لعب وقت إضافى ونحن نعانى من الإجهاد البدنى".

Advertisements

وأضاف:"المنتخب الجزائرى لن يتنازل عن الفوز باللقب الأفريقى وسنقاتل أمام منتخب السنغال لحصد اللقب وسنوفر طائرات لحضور جماهير من الجزائر إلى مصر وحضور المباراة النهائية الجمعة المقبلة من أرض الملعب".

وتخطى منتخب الجزائر عقبة نيجيريا في الدور قبل النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا لملاقاة السنغال فى النهائى يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولى.