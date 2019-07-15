هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل يقود أحد الحكام المصريين أمين عمر أو جهاد جريشة مباراة نهائى أمم أفريقيا 2019 بين والمقرر لها الجمعة المقبل الموافق 19 يوليو الجارى، بين منتخبى السنغال والجزائر.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " قد اختار اختار 27 حكما للساحة لإدارة فعاليات البطولة بينهما الثلاثى المصرى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر إلى جانب 30 مساعدًا على رأسهم الثلاثى المصرى تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.

ومنذ مباريات المجموعات لم يظهر أى حكم مصري فى إدارة مباريات البطولة، وذلك بعدما غادر ثلاثى التحكيم المصرى ابراهيم نور الدين وتحسين ابو السادات وأحمد حسام طه معسكر حكام البطولة بعد انتهاء الدور الأول.

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وظهر إبراهيم نور الدين كحكم الساحة فى مباراة موريتانيا وأنجولا، بينما كان رابعا فى لقاء غينيا ومدغشقر.

كما تواجد المساعد تحسين أبو السادات فى مباراتين خلال الدور الأول، الأولى بين غينيا ومدغشقر و الثانى بين موريتانيا وأنجولا، فى الوقت الذى ظهر المساعد أحمد حسام فى مواجهتين خلال الدور الاول فى لقاء منتخبى غانا وبنين ومباراة موريتانيا وانجولا .

و يستمر فى المنافسات مع حكمى أمين عمر وجهاد جريشة ، المساعد محمود أبو الرجال، وجاء عدم ظهور الحكام المصريين بداية من الأدوار الإقصائية ليفتح الباب نحو إمكانية أن يتولى أحدهم إدارة المباراة النهائية، أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأربعاء المقبل بين تونس ونيجيريا.