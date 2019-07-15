شكرا لقرائتكم خبر عن مانى لـ"تايم سبورت": لابد من مساندة لاعبى الفراعنة.. وبحب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ساديو مانى مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى و منتخب السنغال، أن مباراة منتخب بلاده أمام تونس من أصعب المواجهات التى خاضها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تمكن أسود التيرانجا من الفوز بها والصعود إلى نهائى البطولة الأفريقية.

وطالب ساديو مانى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" الجمهور المصرى بمساندة لاعبى الفراعنة خلال الفترة القادمة لامتلاكهم مواهب كبيرة ولاعبين رائعين وأنه يحب المشجعين المصريين بسبب حسن المعاملة التى شهدها خلال تواجده فى مصر.

وأشار ساديو مانى، إلى أنه سعيد للغاية للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ويسعى دائما بالمشاركة مع زملائه فى تحقيق بطولة الكان 2019، ضرب المنتخب الجزائرى موعدا مع نظيره السنغالى فى نهائى كأس أمم إفريقيا 2019 فى المباراة التى تجمعهما الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.