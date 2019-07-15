شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. الزمالك لا يعرف الهزيمة فى غياب كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح من المؤكد غياب محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، عن مباريات الأبيض المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، لحسم اللقب، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر الجدول برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على الدرع هذا الموسم.

ويطالب كهربا الذى غادر إلى تركيا تمهيدًا للتوقيع لأحد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بفسخ عقده مع الزمالك، بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة، وفقاً للموجود بشكل رسمى فى سجل اتحاد الكرة، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا فعل الأبيض فى مباياته التى غاب عنها كهربا..

- 4 انتصارات فى الدورى

غاب كهربا عن الزمالك فى 4 مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، إلا أن الأبيض استطاع تحقيق الفوز فيهم جميعًا، جاء الغياب الأول فى مباراة الزمالك وإنبى فى الجولة الخامسة بمسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما غاب عن مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وفى الجولة الحادية والعشرون فاز الزمالك على فريق النجوم، بهدف دون رد، فى المباراة التى غاب عنها محمود كهربا ايضًا.

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كما غاب كهربا عن مباراة الزمالك والإسماعيلى التى أقيمت يوم 18 أبريل الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة بمسابقة الدورى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

- الزمالك يفوز ويتعادل فى الكونفدرالية فى غياب كهربا

كما غاب محمود كهربا فى مباراتين مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، حيث كان الغياب الأول فى مباراة بترو أتليتكو بالجولة الرابعة بدور المجموعات، وفاز الأبيض فيها بهدف دون رد، وجاء غياب كهربا فى هذه المباراة بقرار من الإدارة بعدما تم إيقافه قبل المباراة.

وغاب كهربا أيضًا عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالمغرب، والتى أقيمت فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

إجمالا شارك محمود كهربا، مع الزمالك، فى 48 مباراة هذا الموسم بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، فيما احرز 13 هدفًا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية، فيما يُعد أكثر صانعى الأهداف للأبيض فى مسابقة الدورى برصيد 11 "أسيست".