شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"كهربا": ليك عندى صور فى الساحل الشمالى تدينك.. ولازم تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إنه يمتلك صورا تدين محمود كهربا صانع ألعاب الفريق المنقطع عن الانتظام بالنادى والمسافر إلى تركيا للانضمام إلى أحد الأندية هناك.

أوضح مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، أنه قد يقبل عودة كهربا إلى صفوف الزمالك من جديد، بشرط تقديم إعتذار ويقبله خالد جلال المدير الفنى للفريق واللاعبون، مضيفا: "بقول لكهربا حافظ على موهبتك بحذرك.. وأمتلك صور لك فى الساحل الشمالى لو أظهرتها للجميع فلن يقبل أى نادى بالتعاقد معك وسأنهى مسيرته الكروية".

كما قال مرتضى منصور:" لو قمت بإظهار الصور فلن تمر مرور الكرام.. وإذا أراد العودة فعليه الاعتذار وعودته بشرط أن يقبل خالد جلال اعتذاره، لأنه مدرب محترم".