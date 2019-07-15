شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدثت قناة تايم سبورت طفرة بنقل مباراة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر البث الأرضى الرقمى، حيث قدمت خدمة مميزة للجماهير من خلال نقل أحداث البطولة التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” شرحًا مفصلا عن طريقة استقبال تايم سبورت القناة الناقلة للبطولة بطريقة سهلة لضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك وذلك عبر الخطوات التالية:

1- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التليفزيون.

2- الذهاب إلى الإعدادات.

3- ثم الذهاب إلى القنوات.

4- توليف إعداد القناة.

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5- توليف تلقائى.

6- بحث رقمى فقط، وانتظر التحميل.

7- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.

ومن نجوم تايم سبورت؟

وتضم قناة تايم سبورت فريق عمل ضخمًا يضم عددًا من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

ولم يقتصر فريق التحليل على نجوم مصر ولكن تم التعاقد مع نجوم وأساطير عالمية وأفريقية، وعلى رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والحاج ضيوف نجم السنغال وليفربول الإنجليزى السابق، بالإضافة إلى نوانكو كانو الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع أسطورة التدريب وأحد المشاهير الكبار فى كرة القدم وهو البرتغالى جوزيه مورينيو ليحلل مباريات البطولة بداية من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، لتواصل القناة نجاحاتها بخطف أبرز النجوم العالمية بتحليل مباريات أمم أفريقيا على قناة مصرية.

تردد قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى

فيما يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.