شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف صفقة اليوم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن هناك لاعبا عربيا سيتم الانتهاء اليوم من صفقة ضمه إلى قلعة ميت عقبة وذلك بعدما أعلن إن هناك مجموعة كبيرة من الصفقات الجيدة التى سيبرمها للفريق.
وعلم سوبر كورة أن اللاعب العربى المنتظر الإعلان عنه اليوم عقب الانتهاء من صفقته هو المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى الذى أنهى إعارته إلى لانس الفرنسى وعاد إلى الفريق السعودى.
يذكر أن إدارة الزمالك قررت بالاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى للفريق رحيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة، وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف صفقة اليوم فى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.