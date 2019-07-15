شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف صفقة اليوم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن هناك لاعبا عربيا سيتم الانتهاء اليوم من صفقة ضمه إلى قلعة ميت عقبة وذلك بعدما أعلن إن هناك مجموعة كبيرة من الصفقات الجيدة التى سيبرمها للفريق.

وعلم سوبر كورة أن اللاعب العربى المنتظر الإعلان عنه اليوم عقب الانتهاء من صفقته هو المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى الذى أنهى إعارته إلى لانس الفرنسى وعاد إلى الفريق السعودى.

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يذكر أن إدارة الزمالك قررت بالاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى للفريق رحيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة، وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه اليوم.