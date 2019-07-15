شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: حصلنا على توقيع 3 لاعبين محليين.. وسنضم اليوم لاعبا عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك مجموعة مهمة من الصفقات سيضمها الفريق فى الأماكن التى تحتاج إلى تدعيم، فهناك 3 لاعبين مصريين وقعوا للزمالك ومعظمهم دوليون، قائلا: "سيكون هناك أيضا لاعبون من بيراميدز فى الزمالك".

وتابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية أن هناك لاعبا عربيا سينهى صفقة ضمه اليوم، وهناك لاعب عربى آخر يتفاوض معه سيكون بدلا من محمود كهربا.

وقال مرتضى منصور: "أى لاعب ينشر خبر أن الأهلى بيفاوضه سأعرضه للبيع للأهلى، محمد إبراهيم عقده قرب على الانتهاء، هناك خبر نشر أن هناك مفاوضات من الأهلى مع محمد إبراهيم الذى نشر هذا الخبر هو وكيل أعمال اللاعب، لأن عقده قارب على الانتهاء، بقول لوكيل أعماله لو هناك عرض من الأهلى هاته".