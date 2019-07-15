ساديو ماني يوجه رسالة إلى المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

اعترف ساديو ماني قائد منتخب السنغال، بأن فريقه كان محظوظًا خلال المواجهة التي جمعته مع تونس في إطار مباريات الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وأشار ماني في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، إلى أن حلم المنتخب السنغالي هو تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، لافتًا إلى أن المواجهة النهائية فقط التي تفصله عن تحقيق حلمه.

وقال قائد السنغال: "باقي مباراة واحدة على الحلم الذي نقاتل من أجله، حققنا فوزًا صعبًا على تونس، حلمنا هو التتويج بكأس أمم أفريقيا".

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وأكمل: "أغمضت عيناي عندما كان الحكم على مقربة من احتساب ركلة جزاء لتونس".

وأضاف: "اعترف بأننا كنا محظوظين أمام تونس، لكن هذه هي كرة القدم، في النهاية يجب احترام قرارات الحكام".

واختتم: "أحب المصريين، أتمنى أن يستمروا في دعم منتخبهم لأنهم يمتلكون فريق ولاعبين رائعين".

وتأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا بعد التفوق على تونس في قبل النهائي، ليلتقي مع الجزائر بوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة الدولي.