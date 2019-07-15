بالصور.. دموع وجنون ولحظة "فخر" في حكاية تأهل الجزائر لنهائي كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

التاريخ يكتب من جديد، فبعد 29 عاما نجح المنتخب الجزائري في التواجد بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز على نيجيريا في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وحقق منتخب الجزائر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره النيجيري بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاء هذا الفوز ليتقدم بالجزائر إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا التي تقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، بمواجهة ضد السنغال، بينما تلعب نيجيريا لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في مواجهة تونس، الأربعاء القادم، باستاد السلام.

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المباراة شهدت الكثير من الإثارة، بعدما تقدم المنتخب الجزائري في الشوط الأول من المباراة بهدف نظيف، قبل أن تتعادل نيجيريا خلال النصف الثاني، إلا أن المحاربون عاودوا التقدم بهدف الانتصار القاتل في الوقت بدلًا من الضائع للقاء.

وعقب صافرة نهاية المباراة، هرول لاعبو منتخب الجزائر داخل ملعب القاهرة وسط فرحة جنونية من الجهاز الفني واللاعبين، الذي دخل اغلبهم في نوبة بكاء من شدة الفرح بعد التأهل التاريخي لنهائي أمم أفريقيا.

الجماهير التي تواجدت في ملعب القاهرة قبل المباراة بساعات وهتففت باسم الجزائر طوال اللقاء، انتظرت صافرة النهاية لتنفجر فرحا، في انتظار اكتمال الحلم والتتويج بلقب أمم أفريقيا في النهاية .