رئيس الزمالك يتحدث عن صور تنهي مسيرة كهربا.. وشرط الموافقة على عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يمتلك صورًا تدين اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريقه، والذي يغيب في الفترة الحالية عن الفريق ويرغب في خوض تجربة احتراف بتركيا.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه قد يقبل عودة كهربا إلى صفوف الفريق من جديد، بشرط تقديم اعتذار ويقبله خالد جلال المدير الفني للفريق.

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وقال رئيس الزمالك: "امتلك صور تدين كهربا في الساحل الشمالي، ولو أظهرتها للجميع فلن يقبل أي نادي بالتعاقد معه وسأنهي مسيرته الكروية".

وأكمل: "الصور التي أمتلكها يظهر بها كهربا في أحد المكان التي لا تليق أن يتواجد بها، بصحبة أحد رجال الشرطة، ولو أظهرتها فلن تمر مرور الكرام".

واختتم: "إذا أراد كهربا العودة فعليه الاعتذار، ولن يعود بشرط أن يقبل خالد جلال الاعتذار لأنه -مش طرطور-، ومدرب محترم".