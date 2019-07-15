محرز يفوز بجائزة رجل مباراة الجزائر ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا، رياض محرز لاعب منتخب الجزائر كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيجيريا بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب الجزائر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره النيجيري بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

المنتخب الجزائري تقدم في الشوط الأول من المباراة بهدف نظيف، قبل أن تتعادل نيجيريا خلال النصف الثاني، إلا أن المحاربون عاودوا التقدم بهدف الانتصار القاتل في الوقت بدلًا من الضائع للقاء.

وجاء هذا الفوز ليتقدم بالجزائر إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا التي تقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، بمواجهة ضد السنغال، بينما تلعب نيجيريا لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في مواجهة تونس، الأربعاء القادم، باستاد السلام.