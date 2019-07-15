المقاولون يتهم بيراميدز بالقرصنة في صفقة أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اتهم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إدارة بيراميدز بالتعامل معهم بسياسة القرصنة، خلال صفقة ضم اللاعب أحمد علي،لاعب الفريق الذي وقع خلال الساعات الأخيرة لبيراميدز.

وأعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري الممتاز في الموسم الحالي 2018-2019.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد:" بيراميدز اتبع اسلوب القرصنة خلال صفقة ضم اللاعب أحمد علي، وذلك بعدما تفاوض معه دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي".

وأضاف:" بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي، وتفاجأنا بكل هذه الاجراءات كغيرنا ولم نكن نعمل بأن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه".

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وأوضح، أنه في وقت سابق حصل بيراميدز على اللاعب محمد فاروق قادما من المقاولون بعد التفاوض مع النادي، لكن هذا لم يحدث في صفقة ضم اللاعب أحمد علي.

وأشار إلى أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الذي يلعب له المهاجم علي.

وأتى التعاقد مع أحمد علي ليكون أول صفقة تنضم لبيراميدز في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ويحتل أحمد علي صدارة هدافي الدوري الممتاز في الموس الحالي 2018-2019 بعدما أحرز 18 هدفًا في 28 مباراة.