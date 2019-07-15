محرز موجهًا رسالة لجماهير الجزائر: احتفلوا باحترام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر، أن كل لاعبي فريقه كانوا يريدون تصويب الكرة التي جاء منها هدف الفوز القاتل أمام نيجيريا، في الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وأشار محرز في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى ضرورة أن تلتزم جماهير الجزائر بالاحتفال بما وصفه بـ"احترام"، سواء داخل بلاده أو في أي مكان بالعالم.

وقال قائد المنتخب الجزائري: "الفوز لم يكن سهلًا، كنا متماسكين من أجل تحقيق الفوز، تحملت المسؤولية ولله الحمد نجحت في التسجيل".

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وأكمل: "كالعادة الجميع كان يريد التسجيل، رأيت مكان التصويبة ولاحظت أن الأمر صعب أن أضعها من أعلى أو أسفل الحائط".

وأضاف: "وجدت زاوية الحارس وقررت التسديد نحوها وبقوة ونجحت في التسجيل".

واختتم: "أتمنى من جميع الجزائرين أن يحتفلوا في كل مكان في العالم، ولكن احتفلوا باحترام، نريد أن نضرب المثل ونحن بلد استثنائي".

وتأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 2019 بعد التفوق على نيجيريا بهدفين لواحد، ليصبح في مواجهة مكررة ضد السنغال يوم الجمعة المقبل.