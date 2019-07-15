ستاد القاهرة يسجل رقمًا قياسيًا على المستوى الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل استاد القاهرة الدولي، رقما قياسيا إفريقيًا ، بعد احتضانه للقاء منتخبي نيجيريا والجزائر، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019.

واصبح استاد القاهرة، المعلب الأكثر استضافه لمباريات أمم إفريقيا حيث يعد هذا اللقاء هو المباراة ال 33 علي أرضه متخطيا بذلك رقم استاد أكرا بدولة غانا الذي استضاف عدد 32 مباراة إفريقية.

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وحق منتخب الجزائر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره النيجيري بهدفين لواحد، مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

المنتخب الجزائري تقدم في الشوط الأول من المباراة بهدف نظيف، قبل أن تتعادل نيجيريا خلال النصف الثاني، إلا أن المحاربون عاودوا التقدم بهدف الانتصار القاتل في الوقت بدلًا من الضائع للقاء.

وجاء هذا الفوز ليتقدم بالجزائر إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا التي تقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، بمواجهة ضد السنغال، بينما تلعب نيجيريا لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في مواجهة تونس، الأربعاء القادم، باستاد السلام.