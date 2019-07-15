بالصور.. الجزائر تسير على خطى تتويج 90

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
تصوير: علاء أحمد - نادر نبيل - أسامة عبد النبي:
استطاع المنتخب الجزائري أن يصل للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب نيجيريا (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد القاهرة".
المنتخب الجزائري يسير على خطى تتويج نسخة 1990 بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات خلال النسخة الحالية بجانب مواجهة نفس المنتخب الذي واجه في دور المجموعات.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في المباراة النهائية بعدما تقابل الطرفين في دور المجموعات حيث انتهى اللقاء الأول بفوز "محاربي الصحراء" بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة".
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