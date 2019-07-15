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كرة الصالات بالمنيا يجدد تعاقده مع اثنين من حراس المرمى

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جدد فريق كرة الصالات بنادي المنيا الرياضي، التعاقد مع اثنين من حراس المرمى، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

 

وأعلن ياسر مصطفى ، مدير الكرة للفريق عن تجديد تعاقد حارس المرمى

" فضل الطيب " لمدة موسمين، كما تم تمديد تعاقد الحارس " سيف أنور " لمدة 3 سنوات.

 

وذلك بحضور هاني صدقي،  عضو

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مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، ورضا أحمد ، المدير الإداري.

 

 

وأكد مدير الكرة ، أن الجهاز الفني حريص على اختيار أفضل العناصر للموسم الجديد بالدوري الممتاز"أ" ، لتحقيق نتائج قوية واسعاد الجماهير ، وتقديم مراكز متقدمة بين الأندية الكبيرة.

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