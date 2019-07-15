كرة الصالات بالمنيا يجدد تعاقده مع اثنين من حراس المرمى

جدد فريق كرة الصالات بنادي المنيا الرياضي، التعاقد مع اثنين من حراس المرمى، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأعلن ياسر مصطفى ، مدير الكرة للفريق عن تجديد تعاقد حارس المرمى

" فضل الطيب " لمدة موسمين، كما تم تمديد تعاقد الحارس " سيف أنور " لمدة 3 سنوات.

وذلك بحضور هاني صدقي، عضو

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مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، ورضا أحمد ، المدير الإداري.

وأكد مدير الكرة ، أن الجهاز الفني حريص على اختيار أفضل العناصر للموسم الجديد بالدوري الممتاز"أ" ، لتحقيق نتائج قوية واسعاد الجماهير ، وتقديم مراكز متقدمة بين الأندية الكبيرة.