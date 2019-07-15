رسميًا.. منتخب مصر لناشئي السلة يتوج ببطولة أفريقيا

توج المنتخب الوطني لناشئي السلة تحت 16 سنة بالبطولة الأفريقية عقب التغلب على نظيره مالي في المباراة النهائية، التي تستضيفها الرأس الأخضر. Advertisements وحقق الفوز على بنتيجة 66 مقابل 57 لمنتخب مالي. وكان ضمن المتتخب بالأمس التأهل للمشاركة في بطولة العالم لناشئي السلة. ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف. وكان ضمن المتتخب بالأمس التأهل للمشاركة في بطولة العالم لناشئي السلة. ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف. ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على. المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على.

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