مرتضي منصور: حسن شحاته الأفضل لتدريب منتخب مصر لكن بشرط

كشف مرتضي منصور ، رئيس نادى الزمالك ، بأن المنتخب المصري الاول لكرة القدم ، يحتاج الى مدير فنى مصري لقيادته خلال المرحلة المقبلة. المقبلة. وأشار رئيس الزمالك ، ان حسن شحاته هو المدرب الذى يستحق قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة ، في ظل امتلاكه الخبرات التدريبية الكبيرة ، وتحقيقه نتائج اكثر من رائعة . ، في ظل امتلاكه الخبرات التدريبية الكبيرة ، وتحقيقه نتائج اكثر من رائعة . وأضاف مرتضي منصور ، بان حسن شحاته ، الاجدر بقيادة منتخب مصر بشرط ان يبتعد نجله كريم عنه.

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