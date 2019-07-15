مرتضى منصور: محمد عواد سينضم للزمالك بنسبة 95%

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على اقتراب التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

وتابع في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، "عواد في الزمالك خلال الموسم المقبل بنسبة 95%". وأكمل

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"أي لاعب سيتحدث عن وجود عرض من الأهلي له سيتم عرضه للبيع بشكل نهائي، ووكيل محمد إبراهيم هو السبب الرئيسي في ذلك ".

وأضاف "إذا جاء محمد إبراهيم بعرض لي من الأهلي سأوافق على الفور، ونرفض فكرة لي الذراع قبل حسم التجديد له حيث ينتهي عقده في الموسم المقبل". وأشار إلى أن الزمالك لا يخضع للابتزاز أو الأخبار المضروبة للضغط من جانب بعض اللاعبين للحصول على أكبر مكسب مادي من الصفقات الجديدة.