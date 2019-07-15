شاهد..عواد يلمح لانتقاله رسميا إلى الزمالك

ألمح محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى انتقاله للزمالك، بصورة نشرها عبر فيس بوك. ونشر عواد صورته بتيشرت ابيض معلقا عليها بعلم الزمالك. ويسعى الزمالك لضم عواد خلال الميركاتو الصيفي بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش بقطع في وتر إكليس خلال معسكر منتخب مصر. الميركاتو الصيفي بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش بقطع في وتر إكليس خلال معسكر منتخب مصر.

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