نوفاك دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الخامسة

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش ببطولة ويمبلدون للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على روجيه فيدرر في أطول نهائي بالبطولة الإنجليزية. نهائي بالبطولة الإنجليزية. استمرت المباراة بين الثنائي 4 ساعات و57 دقيقة حيث تغلب دجوكوفيتش بثلاث جولات، مقابل جولتين لفيدرر . تغلب دجوكوفيتش بثلاث جولات، مقابل جولتين لفيدرر . ويعد بذلك اللقب الخامس لدجوكوفيتش ببطولة ويمبلدون، بعد أن توج بالبطولة 4 مرات من قبل، 2011و2014و2015و2018.

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