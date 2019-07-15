مدرب الزمالك السابق يقود الشرطة العراقي للتتويج بالدوري بمشاركة معروف يوسف

نجح نادي الشرط العراقي، بقيادة الصربي نيبوشا المدير الفنى السابق للزمالك الـتتويج ببطولة الدوري للمره السادسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2013/14، قبل جولتين من نهايةالدوري وذلك عقب خسارة منافسة القوة الجوية امام نظيره النفط بهدفين مقابل هدف.
وتوقف رصيد القوة الجوية عند78 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشرط البطل الذي يلعب له معروف يوسف لاعب الزمالك السابق، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة الشرطة مع الميناء فى نفس الجولة.
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