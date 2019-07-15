رياضة | جمال بلماضي يكشف سبب تفوق منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي يكشف سبب تفوق منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم،عن سبب تفوق فريقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية.

وقال بلماضي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت": "المباراة أمام نيجيريا كانت صعبة للغاية، وكنا نتوقع ذلك فليس هناك مباراة سهلة في الدور نصف النهائي".

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وأضاف: "كنا نستحق الفوز في المباراة، وننتظر مواجهة قوية جدًا في المباراة النهائية، ولكني أعتقد أنه سيكون جيد لنا".

واختتم: "كان من الصعب قيادة الفريق في 11 شهرًا فقط، ولكن اللاعبين ساعدوني كثيرًا بتأقلمهم بهذه السرعة، وهذا سبب تفوقنا".

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر سيواجه في المباراة النهائية نظيره السنغالي، يوم الجمعة القادم الموافق 19 من يوليو الجاري.