رياضة | رئيس المقاولون العرب: إلى متى سنترك بيراميدز يواصل القرصنة على أندية الدوري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون العرب: إلى متى سنترك بيراميدز يواصل القرصنة على أندية الدوري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز بقيمة الشرط الجزائي.

وقال محسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، فوجئت بإنضمامه ولم نكن نعلم أي شئ".

وأكمل : "قرأنا صفقة انتقال أحمد علي في الجرائد مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز"