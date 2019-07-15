رياضة | بعد تأهل السنغال والجزائر للنهائي .. المجموعة الثالثة "نمبر 1" في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل السنغال والجزائر للنهائي .. المجموعة الثالثة "نمبر 1" في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا 2019 تفوقًا كبيرًا على باق مجموعات البطولة، وذلك بعد وصول منتخبين من منتخباتها الأربعة للمباراة النهائية للبطولة القارية المقامة بمصر حاليًا.

ضمت المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخبات (الجزائر - السنغال - كينيا - تنزانيا)، وتأهل منها منتخبين فقط لدور الـ16، حيث لم يصعد صاحب المركز الثالث من هذه المجموعة.

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