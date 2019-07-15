رياضة | بعد تأهل السنغال والجزائر للنهائي .. المجموعة الثالثة "نمبر 1" في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل السنغال والجزائر للنهائي .. المجموعة الثالثة "نمبر 1" في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حققت المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا 2019 تفوقًا كبيرًا على باق مجموعات البطولة، وذلك بعد وصول منتخبين من منتخباتها الأربعة للمباراة النهائية للبطولة القارية المقامة بمصر حاليًا.
ضمت المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخبات (الجزائر - السنغال - كينيا - تنزانيا)، وتأهل منها منتخبين فقط لدور الـ16، حيث لم يصعد صاحب المركز الثالث من هذه المجموعة.
وتأهل منتخبي الجزائر (متصدر بـ 9 نقاط)، والسنغال (وصيف بـ 6 نقاط) لدور الـ16 عن المجموعة الثالثة ، ونجح المنتخبان في تجاوز منتخبي غينيا (ثالث الثانية)، أوغندا (وصيف الأولي) علي الترتيب، أما في الدور ربع النهائي أطاح بـمنتخبي كوت ديفوار (وصيف الرابعة)، وبنين (ثالث السادسة) على الترتيب أيضًا.
وفي الدور نصف النهائي تأهل منتخب الجزائر للمباراة النهائية على حساب منتخب نيجيريا (وصيف الثانية)، بينما تأهل منتخب السنغال على حساب المنتخب التونسي (وصيف الخامسة)، ليضرب "رفقاء المجموعة الثالثة" موعدًا في نهائي أمم إفريقيا 2019.
وستقام المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بين السنغال والجزائر، يوم التاسع عشر من يوليو الجاري علي استاد القاهرة الدولي.