رياضة | خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. يوسف البلايلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. يوسف البلايلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ولاعب الترجى التونسي، عن سعادته البالغة بعد الفوز اليوم على منتخب نيجيريا والتأهل لنهائي البطولة لمواجهة منتخب السنغال يوم الجمعه المقبلة.

وقال البلايلي فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" :" قدمنا مباراة كبيرة أمام منتخب نيجيريا وإستحقينا الفوز أمام منتخب قوى".

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وأضاف :" الحمدلله على المستوى الذى أظهر به خلال البطولة الحالية وهى بالطبع تمثل لى الكثير، ولكن الأهم بالنسبة لى هو أن أقوم بتشريف الجماهير الجزائرية التى تساندنا دائماً وتريد التتويج باللقب ".

وتابع :" أشكر جماهير الجزائر على تشجيع اليوم والحضور ونتمنى إسعادهم فى نهائي البطولة بالفوز على السنغال ".

وفتح البلايلي الباب أمام تواجده فى الدورى المصري الموسم المقبل بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التى تؤكد إقترابه من النادى الأهلى، وأجاب ضاحكاً " إن شاء الله"