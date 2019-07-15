رياضة | بغداد بونجاح يوجه رسالة خاصة لجماهير الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد بونجاح يوجه رسالة خاصة لجماهير الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب الجزائري في حجز مقعده في المباراة النهائية عقب تغلبه على نظيره النيجيري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووجه بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، رسالة خاصة للجماهير الجزائرية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز في المباراة، وأتوجه بالشكر للجماهير الجزائرية التي ساندتنا طوال أحداث البطولة منذ انطلاقها".

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وأضاف: "المباراة كانت صعبة علينا، خاصة أن المنتخب النيجيري من أقوى المنتخبات في البطولة ولديه لاعبين من طراز كبير، ولكن تمكنا من إدارة أحداث المباراة بطريقة جيدة".

الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر سيواجه في المباراة النهائية نظيره السنغالي، يوم الجمعة القادم الموافق 19 من يوليو الجاري.