رياضة | مدرب نيجيريا: مباراتنا أمام الجزائر كانت معركة كروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا: مباراتنا أمام الجزائر كانت معركة كروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن حسرته عقب خسارة فريقه أمام الجزائر بنتيجة ٢/١ في المباراة التي جمعتهما اليوم بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا على ستاد القاهرة.

وقال روهر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت معركة كبيرة حتى اللحظة الاخيرة ونجحت الجزائر في حسمه بالنهاية، واللاعبون ارادوا الذهاب للوقت الاضافي لان الارهاق ظهر على لاعبي المنافس، لكنهم فشلوا في ذلك، وهذه هي كرة القدم فزنا على جنوب افريقيا بهدف في وقت متأخر والان خسرنا بنفس الطريقة".

وتابع: "الجزائر ضغطوا بشكل مميز مثلنا وفي وسط الملعب تفوقوا بشكل واضح وصنعوا لنا المشاكل ومهاجم الفريق بونجاح صنع لنا العديد من الازمات، ولم نتمكن من تطبيق نفس طريقة اللعب التي قدمناها أمام جنوب إفريقيا".

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وأضاف: "الفريق يتطور بشكل كبير ويتحكم في وسط الملعب بشكل جيد وبشكل عام تطور منتخب الجزائر بدرجة كبيرة، وستكون هناك صعوبات للفريق امام السنغال رغم فوزهم بالمباراة التي جمعتهما في مرحلة المجموعات."

اختتم روهر: "الفار ليس سهلا أن نحكم عليه، ولكن يمكننا ان نقول انه خطوة جيدة لتحقيق العدالة في كرة القدم."