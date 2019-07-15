رياضة | بلماضي: كنا نعرف أننا سنعاني أمام نيجيريا بسبب الإرهاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي: كنا نعرف أننا سنعاني أمام نيجيريا بسبب الإرهاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وتأهل المنتخب الجزائري لنهائي كان عقب الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بنصف نهائي البطولة على استاد القاهرة ليضمن الخضر خوض النهائي لأول مرة منذ 29 عاما.

وقال بلماضي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء : " كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بسبب قوة نيجيريا من جانب وإرهاق لاعبي فريقي بسبب خوض المباراة عقب أيام قليلة من مباراة كوت ديفوار القوية في ربع النهائي".

وأضاف : " قدمنا شوط أول ممتاز كنا أكثر شراسة وفي الشوط الثاني أداء اللاعبين تراجع قليلا بسبب الإرهاق لكننا تمساكنا مجددا وتعاملنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحققنا الانتصار في الوقت القاتل".

وأردف : " تجاهل اللاعبون ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحاربوا حتى الدقيقة الأخيرة لقتل المباراة وهذا الذي وصلنا له في النهاية".

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واستطرد : " أعد شعب الجزائر أنني سأفعل كل شئ من أجل إسعادهم لكنني لا أعدهم بحصد اللقب لأنني لا أملكه".

وواصل : " درسنا نيجيريا جيدا وعلمنا أنه يعتمد بشكل كبير على سرعة أحمد موسى وتمكنا من إيقاف خطورته بشكل كبير وهذا ساعدنا على الانتصار في النهاية".

وعن تأهل الجزائر والسنغال لنهائي أفريقيا بمدربين محليين أكد بلماضي : " هذه رسالة للعامليين على الكرة في بلادنا أن المدرب الوطني الشاب لديه القدرة على تقديم كرة قدم مميزة وصناعة التاريخ أنا أعلم اليو سيسيه مدرب االسنغال جيدا هو رائع الفارق بيني وبينه أنه يعمل مع السنغال منذ 4 سنوات ويبلي بلاء حسنا معهم".

وعن احتساب ركلة جزاء نيجيريا ضد فريقه باستخدام فار : " لا أستطيع التعليق على ذلك لأنني لا أعلم كل قواعد فار".