رياضة | نجم الجزائر: جئنا إلى مصر من أجل التتويج باللقب الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر: جئنا إلى مصر من أجل التتويج باللقب الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عيسى مندي لاعب منتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف والتأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال مندي عقب نهاية اللقاء :"لا أصدق ما حدث مررنا بالكثير من الأحداث والأحاسيس في المباراة لكن في النهاية حققنا الفوز".

وأضاف "كان يجب علينا التقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف، لكننا لم نستسلم وحاربنا على أرض الملعب، حتى نجحنا في تحقيق ما نريد".

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وواصل "حضرنا إلى البطولة من أجل التتويج بلقبها وهدفنا واضح وأنا فخور بزملائي وبالقتال الذي قمنا به في الميدان".

وأتم "نهاية المباراة كانت درامية، وأشكر الجمهور الجزائري الذي يساندنا".