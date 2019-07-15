رياضة | أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 14-7-2019

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شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأحد الموافق 14-7-2019، أبرزها اقتراب دي سوزا من الدوري التركي، حمدالله يوجه رسالة خاصة لرئيس النادي السابق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 كالتالي:

رسالة خاصة من حمدالله إلى رئيس النصر السابق

وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى سعود آل سويلم، رئيس النادي السابق، بعد نهاية فترة تكليفه مع النادي وعدم ترشحه مرة أخرى.

ونشر حمدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة له مع سعود آل سويلم معلقًا عليها : "لقد كنت لنا أخا قبل أن تكون رئيسنا، شكرا من القلب لرجل أسعد الأمة النصراوية، ولك كل الحب و التقدير".

الجدير بالذكر أنآل سويلم كلف برئاسة النصر من قبل هيئة الرياضة في مارس 2018، قبل أن يعلن في منتصف يونيو الماضي اعتذاره عن الترشح لرئاسة النادي لظروف خاصة.

صحيفة سعودية تكشف سبب تفوق النصر في صفقة عبدالفتاح آدم

نجح نادي النصر السعودي في ضم عبدالفتاح آدم إلى صفوفه لتمثيل العالمي لمدة 5 أعوام بدايةً من الموسم الجديد قادماً من تجربة مميزة مع التعاون.

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وكان آدم كان قريبًا للغاية من صفوف الاتحاد، قبل أن تشهد الصفقة تطورات كبيرة غيرت مصير اللاعب.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر حصل على خدمات آدم مقابل 200 مليون ريال بعد منافسة شرسة مع إدارة الاتحاد التي قدمت نفس المبلغ ولكن تسديدها سيكون على دفعات بجانب انتقال عبدالرحمن الغامدي مهاجم النمور.

وذكرت الصحيفة السعودية أن تدخل عبدالرحمن الحلافي عضو شرف نادي النصر قد حسم وأنهى الصفقة لصالح العالمي وتم دفع الـ200 مليوناً كاملةً بجانب حصول آدم على مليوني ريال ووكيله حصد المبلغ المتفق عليه.

فيما يتضمن عقد عبدالفتاح آدم مع نادي النصر على سكن عائلي خاص بالإضافة إلى سيارة يتنقل بها، لذلك كان عرض العالمي مغرياً أكثر بالنسبة لإدارة نادي التعاون ورئيسها محمد القاسم.

لاعب وسط النصر يقترب من الدوري التركي

أكدت صحف برازيلية صباح اليوم، بأن النادي الأهلي السعودي قد تلقى عرض رسمي من قبل نادي جالاطا سراي التركي، وذلك من أجل الحصول على خدمات "جوزيف دي سوزا" لاعب خط الوسط في الفريق الأهلاوي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "boainformacao" البرازيلية في تقرير لها حول اللاعب، بأن العرض التركي مغري للغاية من الناحية المادية، وهو الأمر الذي يجعل اللاعب يعود بالفعل إلى الدوري التركي من جديد عقب موسم واحد فقط قضاه "دي سوزا" في السعودية، حيث كان الأهلي قد تعاقد معه قادمًا من صفوف نادي فنربخشة التركي في أغسطس الماضي.