رياضة | صبحي وبرناوي يشهدان فوز الجزائر على نيجيريا والتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي وبرناوي يشهدان فوز الجزائر على نيجيريا والتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونظيره الجزائرى رؤوف سليم برناوى فوز منتخب الجزائر على نيجيريا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز محاربي الصحراء بهدفين مقابل هدف وحيد لنيجيريا وذلك على ملعب إستاد القاهرة الدولى .

Advertisements

يذكر أن استاد القاهرة الدولى قد شهد حضورا جماهيريا من مشجعي الجزائر ونيجيريا ، وذلك لمؤازرة فرقهم، وتحفيز اللاعبين من الجانبين على الفوز .

وفي نفس السياق اصطحب الدكتور أشرف صبحي السيد رؤوف سليم برناوى وزير الرياضة الجزائري فى جولة تفقدية داخل إستاد القاهرة قبل بدء المباراة شاهدا خلالها المدرجات وعدد من المرفقات الملحقة.