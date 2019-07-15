رياضة | أول تعليق من رياض محرز بعد تأهل الجزائر لنهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رياض محرز بعد تأهل الجزائر لنهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الجزائري رياض محرز سعادته بقيادة منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل محرز هدف فوز منتخب بلاده على نيجيريا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة بنصف نهائي البطولة.

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وقال محرز الذي توج بلقب الأفضل بالمباراة في تصريحاته بالموتمر الصحفي عقب اللقاء : "كانت مباراة صعبة أكام فريق قوي".

وأضاف : "سعداء للغاية لاسعاد شعبنا ونعلم ان جماهيرنا يساندونا ونتمنى التتويج باللقب هدفي هو التتويج بكاس الامم وهو اللقب الاهم في مسيرتي وسنقدم قصارى جهدنا للعودة بالكأس."

وتابع: "سجلنا ١٢ هدف ونحن نقدم اداءا جيدا ووصلنا للنهائي واعتقد اننا قادرون على التتويج باللقب ونعرف السنغال جيدا لقد واجهناهم في مرحلة المجموعات فهم فريق قوي."