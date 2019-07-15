رياضة | بلايلي: الشعب الجزائري يستحق الفرحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلايلي: الشعب الجزائري يستحق الفرحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر عن سعادته عقب فوز فريقه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف والتأهل لنهائي أمم إفريقيا.

وقال بلايلي عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز.. الشعب الجزائري يستاهل كل شئ، المباراة كانت صعبة ولكن الحمد لله".

وتابع "إن شاء الله هدفنا التتويج باللقب من أجل شعب الجزائر ونتمنى التوفيق في المباراة المقبلة".

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وواصل "لم نيأس طوال المباراة ووثقنا في أنفسنا حتى أخر دقيقة وأشكر زملائي في المباراة وأهدي هذا الفوز لجماهير الجزائر والجماهير المصرية التي تساندنا".

وأتم: "نموت في الملعب، من أجل جماهير الجزائر وإن شاء الله نتوج باللقب من أجلهم".