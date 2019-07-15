رياضة | موعد مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب السنغال يوم الجمعة 19 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب منتخب تونس، وذلك بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت بعد 120 دقيقة في الوقت الأصلي والإضافي.

بينما صعد منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.