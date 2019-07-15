رياضة | اوديون ايجالو ينفرد بصدارة هدافي كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اوديون ايجالو ينفرد بصدارة هدافي كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفرد اوديون ايجالو مهاجم منتخب نيجيريا بصدارة هدافي بطولة كأس أمم أفريقيا بتسجيله هدف فريقه الوحيد أمام الجزائر في نصف النهائي والتي حسمها محاربو الصحراء بنتيجة ٢/١.

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ورفع ايجالو رصيده إلى ٤ أهداف لينفرد بصدارة الهدافين متفوقا على ٤ نجوم متساوين في ٣ أأ هداف وهم رياض محرز وادم اوناس من الجزائر وساديو مانى من السنغال وسيدريك باكامابو من الكونغو الديمقراطية.

وسيواجه منتخب نيجيريا نظيره السنغال يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.