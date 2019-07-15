رياضة | محرز يحتفل مع جماهير الجزائر بالفوز على نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محرز يحتفل مع جماهير الجزائر بالفوز على نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رياض محرز نجم منتخب الجزائر على الذهاب إلى الجماهير الجزائرية المتواجدة في ستاد القاهرة للاحتفال معهم بالفوز على نيجيريا والتأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا.

وسجل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الصائع في شباك نيجيريا ليقود محاربو الصحراء للمباراة النهائية.

Advertisements

وسيواجه منتخب نيجيريا نظيره السنغال يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.