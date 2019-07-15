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رياضة | محرز يحتفل مع جماهير الجزائر بالفوز على نيجيريا

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حرص رياض محرز نجم منتخب الجزائر على الذهاب إلى الجماهير الجزائرية المتواجدة في ستاد القاهرة للاحتفال معهم بالفوز على نيجيريا والتأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا.

 

وسجل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الصائع في شباك نيجيريا ليقود محاربو الصحراء للمباراة النهائية.

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وسيواجه منتخب نيجيريا نظيره السنغال يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

 

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