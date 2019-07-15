رياضة | منتخب الجزائر يتأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد غياب 29 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الجزائر يتأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد غياب 29 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع منتخب الجزائر تذكرة العبور لنهائي أمم إفريقيا 2019، بعدما تغلب على نظيره نيجيريا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

تقدم منتخب الجزائر بهدف سجله ويليام تروست إيكونج لاعب نيجيريا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، وتعادل اوديون إيجالو لمنتخب النسور الخضراء في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز لمحاربي الصحراء بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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وتأهل منتخب الجزائر للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 29 عامًا، حيث كان آخر ظهور لمحاربي الصحراء في "نهائي الكان" خلال نسخة البطولة عام 1990 والتي أقيمت على أرضه وتوج بلقبها وهو اللقب الأول والوحيد للجزائر في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

أما بشكل عام تعتبر هذه المرة الثالثة الذي يتأهل فيها منتخب الجزائر لنهائي أمم إفريقيا، وكان أول نهائي خاضه "الخضر" بالبطولة القارية عام 1980 وخسر أمام نيجيريا3-0، قبل أن يعود ويثأر من النسور الخضراء ويهزمه في نهائي نسخة 1990 بنتيجة 1-0 وتوج باللقب.

ياتري ماذا يفعل منتخب الجزائر في النهائي الإفريقي الثالث، هل يهزم السنغال ويتوج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، أم يفجر منتخب أسود التيرانجا المفاجأة ويخطف اللقب القاري هذا العام؟