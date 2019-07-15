رياضة | أهم أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد الموافق 14-7-2019

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شهد اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان إبرزها طلب إدارة الهلال من عموري بإجراء فحوصات طبية لدى طبيب آخر، الحبسي يقترب من الرحيل عن الهلال.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الأحد الموافق 14-7-2019 كالتالي:

الهلال يطلب من عموري إجراء فحوصات طبية جديدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، من الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" إجراء بعض الفحوصات الطبية، للتأكد من إمكانية مشاركته مع الفريق.

ويسعى نادي الهلال لتمديد تعاقده مع عموري، بعد إنتهاء مدة إعارته قادمًا من العين الإماراتي، ولكن إدارة الفريق تحتاج للمزيد من الفحوصات الطبية لدى طبيب آخر بخلاف الطبيب المعالج الألماني رامون كوجات، من أجل إتمام التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن عموري تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، في مواجهة نادي الشباب بالدوري السعودي، حيث غاب على أثرها في بقية المنافسات التي شارك خلالها الفريق.

الحبسي على أعتاب الرحيل من الهلال

قالت صحيفة الجزيرة في تقرير لها حول نادي الهلال السعودي، إن الأخير قد طالب من حارسه الدولي المخضرم علي الحبسي حارس مرمى منتخب عمان، ضرورة البحث عن ناد جديد ينضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث خرج الحبسي من حسابات الزعيم بشكل نهائي قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة، إن إدارة الهلال قد أعطت الضوء الأخضر إلى الحارس العماني وذلك للبحث عن عروض جديدة ومناسبة بالنسبة له قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية.

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وذكر مصدر مقرب من إدارة الهلال، بأن إدارة الزعيم ترى بأنه من الأفضل الاعتماد على حارس المرمى عبدالله المعيوف أو البحث عن حارس جديد ليكون بديلًا لعلي الحبسي والذي لن يكون موجودًا مع النادي الهلالي بدءًا من الموسم القادم.

عمر خربين يشعل أزمة داخل الهلال

قال الإعلامي "عبد العزيز المريسل"، بأن نجم الهلال ومنتخب سوريا "عمر خربين" كان يدعي الإصابة وذلك حتى لا يشارك مع نادي الهلال في الموسم الماضي، وهو الأمر الذي قد يشكل صدمة قوية لجماهير نادي الهلال السعودي.

ويذكر بأن تقارير صحفية سعودية على مدار اليومين الماضيين قد أكدت بأن "عمر خربين" قد طلب الرحيل عن صفوف الهلال سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، وذلك بعدما شعر اللاعب بأن حصوله على مكان أساسي في تشكيلة الزعيم قد أصبح أمر صعب للغاية في الوقت الراهن.

وتحدث "عبد العزيز المريسل" عن أزمة عمر خربين مع نادي الهلال، قائلًا: "في الموسم الماضي عمر خربين كان يدعي الإصابة لعدم المشاركة مع الهلال في المباريات، وهو الأمر الذي عقد من موقفه مع إدارة ناديه".

ديجينيك يقترب من الرحيل

قالت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم الأحد، بأن إدارة النادي قد طلبت من وكيل أعمال اللاعب الدولي الإسترالي "ميلوس ديجينيك" ضرورة البحث عن عروض جديدة لموكله، وذلك بعدما خرج اللاعب بصورة رسمية من حسابات الزعيم في الموسم الجديد، خاصة عقب إعلان نادي التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي "جانج هيون سو" في الساعات الماضية.

وأشارت "الرياضية السعودية" في حديث لها حول مستقبل "ميلوس ديجينيك" مع الهلال، مؤكدة بأن المدرب الروماني "رازفان لوشيسكو" قد وافق على رحيل ميلوس ديجينيك عقب وصول اللاعب الكوري الجنوبي "هيون سو" والذي يدعم واحد من التدعيمات القوية للزعيم في الميركاتو الصيفي.

وكان "رازفان لوشيسكو" مدرب الهلال، قد فضل ،تأجيل إرسال أسماء المحترفين الأجانب المشاركين في دوري أبطال آسيا إلى المرحلة النهائية حتى يستطيع تحديد الأسم الرابع الذي سينضم إلى كلًا من الكوري الجنوبي جانج هيون سو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي جوميز.