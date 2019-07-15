هل نرى أسطورتي البرازيل مارسيلو وألفيس في "البريميرليغ"؟

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مارسيلو وألفيس

مع اقتراب مشوارهما من نهايته، أشارت الأنباء مؤخرا لاقتراب النجمين داني ألفيس ومارسيلو من انتقال "مثير" للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الصحفي دانكن كاسلز أن مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، خاطب النجم داني ألفيس مؤخرا، معربا عن رغبته بانضمام البرازيلي لصفوف "السبيرز".

وكان ألفيس قد أعلن عن نهاية "رحلته" مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعد انتهاء عقده هذا الصيف، مما يجعله لاعبا حرا، بإمكانه الانتقال مجانا.

ومن ناحية أخرى أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن غريم توتنهام، نادي أرسنال، مهتم بالتعاقد مع البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، بعد أن أعلن الأخير عن رغبته بالرحيل هذا الصيف.

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وكشف مارسيلو مؤخرا عن رغبته بالرحيل عن "الملكي"، خاصة بعد تعاقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع الظهير الفرنسي فيرلان مندي قبل أسابيع، والذي يبدو أنه سيكون الظهير الأيمن الأساسي في مدريد.

وسيمثل انتقال النجمين مارسيلو وألفيس للبريميرليغ إضافة "مثيرة" للدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة إذا ما تم انتقالهما للغريمين اللندنيين توتنهام وأرسنال.

ويعتبر اللاعبين من "أساطير" مركز الظهير بعالم كرة القدم، حيث يملك كل منهما ألقابا عديدة، خلال فترة لعبهما مع برشلونة وريال مدريد.