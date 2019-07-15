الامارات | وزير الرياضة المصري: حفل ختام أمم إفريقيا بمستوى الافتتاح

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة المصري: حفل ختام أمم إفريقيا بمستوى الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اجتماعاً مع المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الدولي اللواء علي درويش، وممثلي الشركة المعنية بتنظيم فعاليات حفل الختام الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الإفريقية. وحرص وزير الرياضة المصري علي متابعة فعاليات البطولة بداية من حفل القرعة وحفل الافتتاح ومنافسات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام. وأكد وزير الرياضة في تصريحات صحافية ضرورة خروج حفل ختام البطولة بالمستوى المتميز نفسه الذي ظهر به حفل الافتتاح وفعاليات التنظيم، وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية، وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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