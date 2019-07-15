الامارات | 5 لاعبين تتغير وجهاتهم بعد «أمم إفريقيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين تتغير وجهاتهم بعد «أمم إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر خمسة لاعبين عرب انتهاء منافسات بطولة الأمم الإفريقية لتحديد وجهتهم المقبلة بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم وخوضهم غمار المنافسات القارية من دون أن يستقروا على محطاتهم المقبلة، انتظاراً لتألقهم في «كان 2019».

ويتصدر اللاعبون الجزائريون والتونسيون القائمة، إذ من المنتظر أن تتغير محطاتهم، ويخوضوا تجارب جديدة ستكون غالباً في الدوريات الأوروبية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز اللاعبين العرب والأندية المتوقع أن ينضموا إليها وفق التقارير الصحافية التي تحدثت عن مستقبل هؤلاء النجوم، وذلك على النحو التالي:

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