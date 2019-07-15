الامارات | الفلاسي: أجواء معسكر صربيا تساعد على تألق لاعبي حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: أجواء معسكر صربيا تساعد على تألق لاعبي حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، اليوم، أولى مبارياته الودية مع فريق نادي بورغا الصربي استعداداً لدوري الخليج العربي.

وتقام المباراة في أحد ملاعب المجمع الأولمبي للاتحاد الصربي لكرة القدم، حيث ينتظم حتا بمعسكر خارجي في العاصمة بلغراد، تحت إشراف المدرب اليوناني كونتستين.

من جانبه، قال مدير الفريق، ناصر حسن الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»: «أمور الفريق طيبة، والمناخ جيد ويساعد اللاعبين على تقبل الجرعات التدريبية العالية والتألق خلال المران، والفريق دشن التدريب بواقع حصتين صباحية ومسائية». وعن المباراة الأولى قال الفلاسي: «قرر المدرب كونتستين منح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين في أول مباراتين للوقوف على إمكانات كل واحد منهم، على أن تأخذ بقية المباريات طابع رسم ملامح التشكيل الأساسي بشكل تدريجي».