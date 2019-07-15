الامارات | راشد ناصر يدافع عن ألوان «سلة الشارقة» لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد ناصر يدافع عن ألوان «سلة الشارقة» لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس الإدارة مشرف كرة السلة في نادي الشارقة، علي أميري، عن انضمام لاعب نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني، راشد ناصر، إلى صفوف الفريق الأول لسلة «الملك»، بعقد يمتد لموسمين، من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وقال أميري لـ«الإمارات اليوم»: «يمثل راشد ناصر أحد أبرز لاعبي كرة السلة ليس على صعيد الدولة فحسب، بل على الساحة الخليجية، لما يتمتع به من قدرات وسرعة على صعيد المركزين رقم (3و4)، لتمثل صفقة انتقاله خطوة نحو عودة الملك للمنافسة على ألقاب البطولات المحلية، بجانب الحفاظ على مكاسبه الخارجية، بعد تتويجه بطلاً للسلة الخليجية للنسختين الأخيرتين».

وعن وجود تعاقدات أخرى جديدة على صعيد اللاعبين المواطنين، قال أميري: «ننتظر من اتحاد كرة السلة إصدار القائمة النهائية للاعبين فوق سن الـ30 الذين لم يتم قيدهم ضمن قوائم أنديتهم الحالية، الذين تنطبق عليهم إمكانية الانتقال بشكل حر والتعاقد مع أندية جديدة، في ظل أن الاستحقاقات المقبلة، من أبرزها المشاركة العربية، تتطلب وجود لاعبين على مستوى عالٍ من الناحيتين البدنية والمهارية».