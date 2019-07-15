الامارات | «مربط دبي» يفوز بـ 5 ميداليات في بطولة «إستروهن الدولية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح إنتاج مربط دبي من الخيول العربية الأصيلة منصة التتويج في بطولة إستروهن الدولية بألمانيا لجمال الخيل العربية، التي اختتمت أول من أمس، إذ تمكن من الظفر بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.
وتمكن المهر «دي شيماز» من نيل الميدالية الذهبية، وتوّجت المهرة «دي شعلة» المملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالذهب. ونال المهر «دي ابن رشيم» الميدالية الفضية خلف المهر «دي شيماز»، وتمكنت المهرة «دي سينية» من إحراز الميدالية البرونزية مع لقب أفضل حركة خيل بين المهرات المتنافسة، وفي بطولة الأفراس، تمكن مربط دبي من اقتصاص الميدالية البرونزية بجدارة مع الفرس «دي خطافة» المملوكة لمربط الجواهر.
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