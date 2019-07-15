الامارات | أروبارينا: حان الوقت للتفكير في 3 بطولات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أروبارينا: حان الوقت للتفكير في 3 بطولات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروبارينا، إن الوقت قد حان بالنسبة له لتحقيق ثلاث بطولات جديدة (كأس سوبر الخليج العربي ودوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا)، بعد أن نجح الموسم الماضي في الحصول على ثنائية كأس رئيس الدولة على حساب الظفرة، وكأس الخليج العربي في مواجهة الوحدة.

وأكد المدرب أروبارينا في حديثه لـ«راديو ميتري» الأرجنتيني أنه بعد أن استطاع تحقيق بعض أهداف إدارة النادي في الموسم الماضي، فإنه بصدد إضافة تجربة جديدة لمشواره التدريبي في الموسم الجديد من خلال تحقيق الألقاب الأخرى التي لم يحققها منذ وصوله إلى المنطقة العربية، وقال: «حان الوقت للتفكير في تحقيق البطولات الأخرى».

واستعرض «راديو ميتري» الفترة التي قضاها حتى الآن في دوري الخليج العربي، وذكر أن المدرب استطاع أن يحقق الألقاب في الإمارات ليضيف إلى رصيده ألقاباً جديدة مدرباً ولاعباً، ومنذ وصوله العام الماضي لتدريب شباب الأهلي خلفاً للمدرب خوسيه سييرا، فقد استطاع المدرب خلق تجانس كبير بين لاعبي الفريق، وقادهم لصحوة مكّنت الفريق من الحصول على ثنائية.

وألمح المدرب الأرجنتيني، الذي غادر مع الفريق لإقامة المعسكر الخارجي في سلوفاكيا، إلى رغبته في خوض تجربة تدريبية مع أحد الأندية الأوروبية في المستقبل. وقال رودولفو، الذي كان يلعب في مركز المدافع الأيسر خلال مسيرته الكروية، إنه لأسباب عائلية قد يبحث عن خوض تحدٍ أوروبي في المستقبل، وقال: «لكن إذا ما اتصل بي مسؤولو نادي بوكا جونيورز فلربما أفكر في العودة».

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وتعليقاً على الفترة التي تولى فيها تدريب بوكا جونيورز، الذي نشأ وترعرع بين جدرانه، وحقق معه لقبي كأس الأرجنتيني والسوبر مدرباً، قال رودولفو أروبارينا: «لقد قدمت قصارى جهدي خلال تلك الفترة، لقد كانت أوقاتي إيجابية، ولكن مع ذلك إذا عاد بي الوقت، فهناك أشياء لن أكررها بكل تأكيد».

واعترف المدرب الأرجنتيني، الذي لعب في أوروبا مع فريق فياريال الإسباني، بأنه وقع في العديد من الأخطاء خلال فترة تدريبه لفريق بوكا جونيوزر، مؤكداً أن من المهم في الأخير التعلم من الأخطاء. وقال: «في بوكا ارتكبت أخطاء رياضية، وأخرى غير رياضية، لكن المهم في الأخير هو أنني كنت دائماً أتقدم إلى الأمام».

يذكر أن المدرب الأرجنتيني أروبارينا يرتبط بعقد مع شباب الأهلي إلى أكتوبر 2020.

المدرب الأرجنتيني قاد شباب الأهلي للفوز بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الموسم الماضي.