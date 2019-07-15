الامارات | رياض محرز يقود الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يقود الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الجزائري رياض محرز منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب إحرازه هدف الفوز القاتل على نيجيريا في الدقيقة 95 من زمن المباراة، باللقاء الذي جمع المنتخبين على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 وانتهى بفوز الجزائر بنتيجة 2-1.
وسجل لمنتخب الجزائر، المدافع النيجيري ويليام إيكونج في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، و رياض محرز في الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديو إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.
وضرب منتخب الجزائر موعدا في النهائي أمام منتخب السنغال، في مواجهة مكررة من دور المجموعات.
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