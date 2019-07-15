شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لـ«كان» تنهي استعدادات حفل الختام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية استعداداتها لحفل ختام البطولة، المقرر له الجمعة المقبل، على أرض استاد القاهرة.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المسؤولة عن حفل الختام انتهت من إعداد البرنامج الفنى، والذى يقام لمدة 10 دقائق يتضمن بعض الرقصات والعروض الفنية، بجانب أحد المطربين الذي تتكتم اللجنة على اسمه حاليا. من جانبه، أكد محمد فضل، مدير البطولة، أنَّ تنظيم البطولة بصفة عامة وحفل الافتتاح والختام لا يمثل مصر فقط لكنه يمثل قارة إفريقيا بالكامل، وظهور البطولة بشكل طيب هو رسالة للعالم كله، مؤكدا أن حفل الختام سيكون أسطوريا، كما كان حفل الافتتاح.

وأضاف فضل أنَّه يهتم بأدق التفاصيل في تنظيم البطولة القارية وأن حفل الختام لن يقل روعة وإبهارا للجميع خصوصا أن الفقرات الفنية ستكون جديدة وبأفكار مختلفة. وأطلعت اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على فقرات الحفل قبل الإعلان عن تفاصيله رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

في شأن مختلف، كشف محمد فضل أن هناك تسهيلات في إجراءات الحصول على تصاريح دخول المباريات «fan id» وقال: هناك أعداد جماهيرية كبيرة أعلنت حضورها إلى مصر لتشجيع منتخباتها في دور نصف النهائى ويجب تسهيل كافة الإجراءات لدخولها معلب المباراة.